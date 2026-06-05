6月5日（金）午後3時頃、熊本県合志市豊岡の路上で、帰宅中の小学生が車から降りてきた女から「お菓子があるから、車に乗りなっせ」と声をかけられる事案が発生しました。 女の特徴は、〇年齢30代くらい〇白色のミニバン型の車に乗車です。 警察は保護者に対し〇不審な人や車に気づいたら、近づかずにその場を離れる〇登下校や外出は、できるだけ複数で人通りの多い明るい道を通る〇外出時は防犯ブザーを携帯して、すぐに