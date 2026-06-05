シンガー・ソングライターの杉本ラララが5日、音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL '26」（7月24〜26日、新潟県・苗場スキー場）への出演を発表した。7月24日、苗場食堂ステージに登場する。杉本は木曜ナビゲーターを務めるJ-WAVE「SPARK！」（月〜木曜深夜0・00）の4日生放送中に「明日とんでもないビッグなお知らせがあります」と予告した通り、国内最大級ロックフェスへの出演をXで報告。「フジロックに出演が決まったぞ〜！！