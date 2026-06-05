日本水泳連盟の倉沢利彰競泳委員長（５０）が５日、日本選手権が開催されている東京アクアティクスセンターで取材に応じ、日本代表選手に対して行動規範に関する注意喚起を改めて行う方針を示した。５月２８日にバレーボール男子日本代表だった佐藤駿一郎容疑者（２６）が、味の素ナショナルトレーニングセンターでの日本代表合宿中に大麻所持の疑いで逮捕。競泳は日本選手権閉幕後の６月８日から、パンパシフィック選手権（８