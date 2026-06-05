米軍のパラシュート降下訓練実施に関し、沖縄県の宮城嗣吉副知事（右）から抗議文を受け取る防衛省沖縄防衛局の村井勝局長＝5日午後、沖縄県庁防衛省沖縄防衛局の村井勝局長は5日、米軍が5月27日と6月4日に、日米が例外と位置付ける嘉手納基地（沖縄県嘉手納町など）でパラシュート降下訓練を行ったことを容認する考えを示した。沖縄県庁で、宮城嗣吉副知事が訓練への抗議文を手渡した際に「日米合意に沿ったものと理解している