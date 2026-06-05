シンガー・ソングライターの藤井フミヤ（63）が5日、ニッポン放送「うどうのらじお」（金曜後3・30）の生放送にゲスト出演し、年齢について言及する場面があった。昨年4月から「47都道府県ツアー 2025-2026 FUTATABI」中の藤井は、5月28日に予定されていた宮城公演を体調不良のため延期。この日の生放送に登場すると「元気は元気ですね、最近かぜ引いたりしましたけど。（公演を）1本延期させてもらいました」と話した。今ツ