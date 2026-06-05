2027年のワールドカップへ、強化を進める「なでしこジャパン」。2011年以来の優勝を目指し、6日の強化試合に臨むのは、23人中21人が海外組となるメンバーです。イングランドのマンチェスター・シティ所属の長谷川唯選手（29）は、今シーズン、チームの2冠に大きく貢献。その他にも、ヨーロッパ各地、女子サッカーが盛んなアメリカと世界で戦っている選手たちが集結しました。そんなメンバーを指揮するのは5月に就任した狩野倫久新