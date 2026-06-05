テレビ東京が入るビル＝2025年1月、東京都港区テレビ東京は5日、毎週日曜昼に放送している農業バラエティー番組「種から植えるTV」の視聴者プレゼント1700人分を発送していなかったと発表した。担当者間の引き継ぎにミスがあり、2022年6月から今年3月までの大半の放送回分で抽選や発送が実施できていなかったという。同社によると、本来の当選者には野菜ジュースのセットを送るはずだった。5月に発送の流れを再確認した際に、