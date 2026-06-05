◇交流戦巨人・ウィットリー―ロッテ・田中（東京ドーム）ヤクルト・高梨―日本ハム・山崎（神宮）DeNA・庄司―ソフトバンク・前田悠（横浜）中日・大野―西武・隅田（バンテリンドームナゴヤ）阪神・村上―楽天・早川（甲子園）広島・森下―オリックス・田嶋（マツダスタジアム）