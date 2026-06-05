天皇陛下がオランダとベルギー訪問（１３〜２６日）で日本を離れられる間、皇嗣（こうし）の秋篠宮さまが国事行為の臨時代行を務められることが５日の閣議で決まった。臨時代行は昨年７月の陛下のモンゴル訪問以来で、令和になって５回目。