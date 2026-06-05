「第７７回高松宮記念杯競輪・Ｇ１」（１６〜２１日）、および「第４回パールカップ・Ｇ１」（１６〜１８日）が大阪府の岸和田競輪場で開催される。このＰＲのため、岸和田市公営競技事業所の横田智美所長ら関係者が５日、元ガールズケイリン選手で同競輪場のＰＲ大使を務める白井美早子さんを伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。岸和田では１１回目の開催となる伝統の“東西対抗戦”高松宮記念杯にはＳ班９人がフル