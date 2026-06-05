タレントのタモリ（80）が4日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。かつて購入したウイスキーの現在の価値について語った。この日はタモリがパーソナリティーを務めていた「タモリのオールナイトニッポン」で大学生時代にはがき選びをしていたという、作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏とトークを展開。ウイスキーの話題となり、秋元氏は自身がウイスキーを教わった歌手・福山雅治と俳