皇族数の確保策をめぐり、衆参両院の正副議長が合意した「立法府の総意」案の全容が判明した。FNNの取材に対し、関係者が明らかにした。衆参両院の正副議長は5日午前11時頃から衆院議長公邸で協議を行い、皇族数の確保策に関する「立法府の総意」案を取りまとめた。「立法府の総意」案では、まず、「今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないことについては、立法府として