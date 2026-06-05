◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―オリックス（５日・マツダスタジアム）広島・小園海斗内野手が、５月２４日・中日戦（バンテリンＤ）以来の「遊撃」でスタメン出場する。同戦で精彩を欠いた守備を理由に途中交代を命じられた。同２６日からのロッテ３連戦（マツダ）では代打での出場のみ。スタメン復帰した２９日・ソフトバンク戦（みずほＰａｙＰａｙ）からは三塁を守っていた。三塁には、佐々木泰内野手が入った。