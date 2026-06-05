ロッテは５日、山崎剛内野手（３０）と支配下契約を結んだと発表した。２５年オフに楽天を戦力外となり、ロッテと育成契約を結んでいた。背番号は３８に決まった。この日の巨人戦（東京Ｄ）の試合前に取材に応じ、「今まで、ここに来るために目標としてやっていたので、２年前の僕から比べると、ここに来ることが本当に、夢にも見てなかったので、まず（１軍の舞台に）来られたことをうれしく思います」と振り返った。右投げ左