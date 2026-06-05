ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会は５日、新田雄史（４１＝三重）が１６人目の「ゴールデンレーサー賞」に認定されたことを発表した。新田は５月３１日にボートレース浜名湖で行われたＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」の優勝戦で２着となりＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会会長賞メダルを獲得した。これでゴールデンレーサー賞の認定基準（１）ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会会長賞メダルを２４個以上獲得、認定基準（２）ＧＲＡＮＤＥ５優勝