「ふとんのにおいが気になる」「枕が蒸れて寝苦しい」……。湿気が増える初夏は、寝具にまつわる悩みも増えがちです。 そこで今回は、寝具をダニ・カビ・においから守るコツや枕の蒸れ対策を、快眠セラピストの三橋美穂さんに教えていただきました。おすすめの快眠グッズもあわせてご紹介します！寝具をダニ・カビ・においから守るには？ふとん乾燥機をうまく使えばダニ・カビ・においが防げるダニは50℃以上、湿度50％以下で死滅