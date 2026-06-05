ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽コラム。今回は、唯一無二の和の美意識を誇るV系バンド・天照（アマテラス）が、6月5日（金）にリリースする7年ぶりの新作ミニアルバム＆DVD『天翔魂響物語』のニュースを紹介します。23年前の楽曲が蘇る制作秘話や、後半入場無料のワンマン公演を含む精力的なライブ情報など、解禁された最新情報をまとめました。和のV系バンド・天照（アマテラス）◆天照、7年