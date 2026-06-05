ドル売り継続、ユーロドルは高値を１．１６４０レベルに更新＝ロンドン為替 ロンドン序盤、欧州通貨を中心にドル売りが継続している。ユーロドルは1.1640付近、ポンドドルは1.3454付近に本日の高値を更新している。米10年債利回りは一時4.46％割れまで低下。NY原油先物は92ドル付近に軟化する場面があった。ドル指数は前日の安値圏へと低下している。 EUR/USD1.1639GBP/USD1.3453USD/JPY159.93