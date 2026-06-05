通貨オプションボラティリティードル円１週間５．３％に低下、ドル円１６０円付近に膠着 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK5.355.365.145.92 1MO6.555.015.806.13 3MO7.445.266.386.40 6MO8.085.617.016.83 9MO8.335.917.437.08 1YR8.536.307.787.30 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK5.517