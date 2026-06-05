秋田朝日放送 5日未明、排水管破損のため五城目町のほぼ全域で発生した断水は、5日午後３時半ごろまでに復旧しました。 五城目町によりますと、午前１時半ごろ配水管が破損し、午前２時から馬場目地区以外の町のほぼ全域、およそ３５００戸で断水が発生しました。町では、復旧するまでの間、五城館や町民センターなど町内６カ所で給水所を開設しました。 断水の影響で町の小中学校あわせて２校が臨時休校となりま