５日、ティンマウンスエ氏（左）と握手を交わす王毅氏。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京6月5日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は5日、ミャンマーのティンマウンスエ外相と北京で会談した。