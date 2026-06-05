５日、海南商業宇宙発射場から打ち上げられた運搬ロケット「長征８号」。（文昌＝新華社配信／劉建秋）【新華社文昌6月5日】中国は5日午後2時34分（日本時間同3時34分）、複数の極軌道衛星からなる「千帆極軌12組」を搭載した運搬ロケット「長征8号」を海南省文昌市の海南商業宇宙発射場から打ち上げた。衛星は予定の軌道に乗り、打ち上げは成功した。５日、海南商業宇宙発射場から打ち上げられた運搬ロケット「長征８号」。（文