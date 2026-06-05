第9回スペシャルオリンピックス夏季全国大会の開会式＝5日午後、東京都江東区のトヨタアリーナ東京知的障害のあるアスリートが集まる第9回スペシャルオリンピックス（SO）夏季全国大会の開会式が5日、東京都江東区のトヨタアリーナ東京で開かれた。47都道府県の選手約1200人の挑戦を、ボランティア延べ約3300人がサポート。共生社会の体現を目指すスポーツの祭典が幕を開けた。選手宣誓で陸上競技の伊勢谷胡粋さん（東京選手団