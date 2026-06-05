©ABCテレビ ©ABCテレビ 街のおいしい店に潜入し、店主の人柄からにじみ出る人気の秘密を発見するシリーズ「実録！人情食堂」。今回は、和歌山県御坊市で創業からおよそ70年、地元のソウルフード「せち焼き」を女性3代で守り続ける店を取材しました。 ©ABCテレビ JR御坊駅から歩いて13分ほどの場所にある「せち焼き やました」。テーブル席の鉄板で焼いて食べる名物「せち焼き」は、見た