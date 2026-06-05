歌手の氷川きよしさんが6月4日、自身のインスタグラムを更新。さくらんぼ食べ放題に訪れたことを報告しました。 【写真を見る】【 氷川きよし 】「いやーんどうしようダイエット中なのに」「初のさくらんぼ食べ放題」「50粒くらい笑笑笑食べた」氷川さんは「南風のMVの撮影をしたフルーツ公園に行きました。」と綴り、2021年3月にリリースした37枚目シングル『南風』のミュージックビデオを撮影した山梨県にある『笛吹川