◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人-ロッテ（5日、東京ドーム）巨人のスタメンが発表されました。3連勝中の巨人は前日から5番・捕手を岸田行倫選手に変更。ティマ選手が外れ、7番・セカンドで吉川尚輝選手、8番・ライトで中山礼都選手が入りました。先発は井上温大投手。前回の日本ハム戦では5回2失点で勝利投手となり、ここまで8試合に登板し4勝4敗、防御率3.09となっています。