5日午前、愛知県知多市の菓子工場で火事がありました。けが人はいませんでした。 ▼【画像を見る】菓子工場で火事 激しい黒煙とオレンジの炎も…古い街並みが残る観光エリア 愛知･知多市 警察と消防によりますと5日午前9時前、知多市岡田にある「竹新製菓」の本社工場で、「おかきを焼く機械から火が出ている」などと工場の関係者から消防に通報がありました。 当時工場には従業員ら81人が… 工場は全焼 消防車10台が出動