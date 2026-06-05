6日の楽天戦で予告先発する阪神・村上頌樹投手（27）が「楽天戦は4年連続なんで、いい状態で入って、しっかりゲームをつくりたい」と5月16日の広島戦から巨人、ロッテと目下3連勝中のリズムで、勝利への貢献を誓った。交流戦での楽天戦は3年連続の先発で0勝2敗。「苦手意識はないけど、勝ててないので、しっかり準備して臨む。つながると大量得点というところがあるので、ムダな四球には注意していきたい」と気持ちを引き締め