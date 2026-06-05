【デジタル限定 鈴木優香 写真集「After Bloom」】 6月5日配信開始 価格：2,200円 「After Bloom」書影 【拡大画像へ】 ワニブックスは、鈴木優香さんのデジタル限定写真集「After Bloom」を6月5日に発売した。価格は2,200円。 本写真集は、YouTuber・鈴木優香さんによる、3カ月連続発売の第3弾。ラストを飾る本作では、さまざまなカラーのビキニで、スタイルと美貌を