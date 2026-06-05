知人女性にストーカー行為を繰り返したとして逮捕された、愛知県豊田市の33歳の消防士長が5日、停職6か月の懲戒処分を受けました。豊田市によりますと、市消防本部の男性消防士長(33)は今年2月末から3月にかけて、知人の女性がいる市内の公園などに押しかけたり、女性の勤務先の近くをうろついたりするなどしたとして4月に逮捕され、その後釈放されています。消防士長は、当時の上司から女性につきまとわないよ