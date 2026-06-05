メキシコ・モンテレイで事前キャンプを行っている日本代表はこれまでの2日間、当初予定していた練習場とは異なる施設でトレーニングを行っている。現地時間4日の練習前、報道陣の取材に応じた日本サッカー協会の山本昌邦ナショナルチームダイレクターは「(練習場変更にも)チームは落ち着いている。より良い環境を求めてこういう移動になった」と説明した。日本代表は当初、事前キャンプ地としてモンテレイ市内中心部にあるティ