名古屋ダイヤモンドドルフィンズは6月5日、複数年契約に基づき、加藤嵩都、小澤飛悠と2026－27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。 現在26歳の加藤は、178センチ73キロのポイントガード。東北生活文化大学高校、明星大学を経て、2021－22シーズンに特別指定選手として熊本ヴォルターズへ加入した。その後はさいたまブロンコス、福島ファイヤーボンズ