パナソニック株式会社は5月27日、スチームオーブンレンジ「ビストロ」の新製品『NE-UBS10E』の発表会を開催した。上段でグリル料理、庫内下でスープが一度に完成する「おまかせグリル＆スープ」を搭載した新しいレンジだ。本稿では発表会の内容とともに、実際に触れて感じた印象をレポートしたい。 （関連：【画像】出来上がりは焼き目もバッチリ（イベントの様子）） 近年は物価高による内食