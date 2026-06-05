来週のドル円相場は、米物価指標や中東情勢の動向次第で上値を試す可能性がある。予想レンジは１ドル＝１５８円５０銭～１６２円００銭。 来週は１０日に５月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）、１１日に５月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）が発表される。インフレ圧力の強さを示す内容となれば、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げ観測が高まり、ドルの買い手掛かりとなるだろう。 また、米国とイランの戦闘終結に向け