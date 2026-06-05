Perfumeのドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』が終映を迎えようとしている。あ～ちゃんが、劇中でのウェディングドレス姿を自身のInstagramに公開した。 （関連：【写真】Perfume あ～ちゃん、ウェディングフォトを公開！「優しくて幸せ満開の表情」「美しくて涙でた」） あ～ちゃんは「Perfume”コールドスリープ“-25 years Docum