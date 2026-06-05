川崎フロンターレは5日、長谷部茂利監督の続投を発表した。同監督は25シーズンより指揮を執っており、昨季はJ1で8位。百年構想リーグEASTの成績は4位だった。また新設されるU-21リーグに参戦するチームの監督は、ヘッドコーチを務める長橋康弘氏が就任すると発表した。