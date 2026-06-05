湘南ベルマーレは5日、DF柴田徹(25)が契約満了となったことを発表した。柴田は23年に早稲田大から湘南に加入。同年途中より2年半、福島への育成型期限付き移籍を経験すると、今季より湘南に復帰していた。「まだまだこのクラブで戦いたい。もっと力になりたい。自分の価値をこのクラブで高めたい。僕はこのクラブが大好きです」大学時代に負った右膝前十字靭帯断裂の大怪我の影響で、一時はプロ入りを諦めたという柴田だが、卒