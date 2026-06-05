タンスのゲン株式会社は6月5日（金）、新しい冷却素材を採用した「リュック用冷感パッド」の新ラインアップとして、大人向けの「Lサイズ」を発売した。価格は3,499円。 リュックやランドセルを背負った際に背中へ密着することで生じる、熱気や汗による不快感を軽減するという製品。冷凍庫や冷蔵庫で冷やす手間なく、28℃以下の環境で自然に凍結する特性を持つ新素材“PCM”を使用している。 これまでは主に小学生の通学（