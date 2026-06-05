Polaroidの“i-Type”用フィルムが、Amazonでタイムセール中だ。カラーフレーム仕様の8枚入りが、通常価格から15％OFFの3,006円で購入できる。 「Polaroid Now」「Polaroid Now+」「Polaroid I-2」の各モデルに対応するフィルム。撮像範囲がスクエア型（79×79mm）になっているカラーフィルムで、1パックに封入された8枚に、それぞれ異なるカラーフレームが採用されている。 なお、本