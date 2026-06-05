パーソルイノベーションは6月2日に、同社が提供している介護業界に特化した人材紹介サービス「みーつけあエージェント」において、支援対象を従来の介護専門領域から、医療・福祉領域に拡大したことを発表した。●介護専門領域から医療・福祉領域に支援対象を拡大今回の「みーつけあエージェント」における支援対象の拡大は、介護・医療業界全体で「人材は存在しているにもかかわらず、適切にマッチングされていない」という構