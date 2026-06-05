【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSのジョングクが6月4日、カルバン・クラインの原宿 フラッグシップストアにて行われたカルバンクラインとジョングクとのコラボレーション「Jung Kook for Calvin Klein」を祝したイベントに出席した。 ■背中部分が特別に「JUNG KOOK」とカスタマイズされた限定アイテムを着用 ジョングクは、背中部分が特別に「JUNG KOOK」とカスタマイズされた「Jung Kook for Calvin Klei