3日（水）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城は、2026-27シーズンからセッターの石盛めるも（27）と藤倉由貴（26）が新加入選手として入団することをクラブ公式サイトで発表した。 愛知県出身の石盛は龍谷大学卒業後、2021年にA山形へ入団。5シーズンにわたりセッターとしてチームを支えた。今季はSVリーグ女子のレギュラーシー