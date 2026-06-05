「みんなで大家さん」を巡る集団訴訟で出資者84人分総額4億5500万円の出資金を返還するよう命じる判決です。 【写真を見る】『みんなで大家さん』を巡る集団訴訟出資者84人分の4億5500万円返還命じる判決大阪地裁 不動産ファンド「みんなで大家さん」は、年利7%の分配金を出資者に払うとうたい、3万7000人以上から2000億円を超える出資を集めました。 しかし、去年7月以降、主力商品の「ゲートウェイ成田」を含むほと