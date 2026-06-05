ボートレース津は5日、G3「第13回イースタンヤング」（7月18〜23日）の初日12Rドリーム戦出場選手を以下の通り、発表した。＜1＞前田滉＜2＞吉田裕平＜3＞高憧四季＜4＞前田翔＜5＞中野希一＜6＞中山翔太また、ボートレース福岡はG3「第13回ウエスタンヤング」（7月19〜24日）の初日12Rドリーム戦出場選手を発表した。＜1＞常住蓮＜2＞定松勇樹＜3＞前原大道＜4＞西岡顕心＜5＞田中駿兵＜6＞藤原碧生