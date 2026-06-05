ボートレース三国の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第12戦三国プリンスカップ」は3日目を終えた。2日目5、6着だった高山敬悟（28＝福岡）が巻き返しに成功。3日目の2回走りで鮮やかに連勝を決めた。前半2Rは3コースから角度良く捲り差してイン畑田を攻略。そして後半8Rはインから危なげなく逃げ切ってみせた。「足は初日から良かった。特にターン回り系がいいですね」。この連勝劇は尼崎の優勝戦1枠で乗っていた師匠・