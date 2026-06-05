【モンテレイ（メキシコ）＝平島さおり】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に向けて合宿中の日本代表は４日、メキシコのモンテレイ近郊でトレーニングを行った。当初練習する予定だった施設はピッチの状態が悪く、前日に続いて急きょ、別の場所に変更された。そんな慌ただしい状況でも、この日２５歳の誕生日を迎えた久保（レアル・ソシエダード）は、落ち着いた様子でミニゲームなどのメニューをこなした。