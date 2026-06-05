宝塚歌劇団月組公演「RYOFU/水晶宮殿」が6日、東京宝塚劇場で初日を迎える。月組トップスター鳳月杏（ほうづき・あん）が、トップスターとしては異例ともいえる“悪役”に挑戦する。演じるのは「三国志」で知られる武将・呂布（りょふ）。激しい立ち回りで次々と人々を手にかける“裏切り者”として描かれるが、その胸には誰にも明かせない思いを秘める。冷酷さと人間らしさが同居する難役を、持ち前の演技力で体現している。