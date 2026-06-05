わずか数カ月でリアルイベント3冠――。ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のイベント『アラビアンナイト -千夜の宝石とベイビーの秘宝-』で、マリンバ奏者ライバー・くつこMarimbaが優勝。激しい順位変動が続く最終決戦を制し、快挙を達成した。『アラビアンナイト -千夜の宝石とベイビーの秘宝-』会場の様子○煌びやかな衣装のライバーが勢揃いライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のリアルイベント『アラビアンナイト -千夜