マイボイスコムは2026年6月4日、11,067名を対象に最近の体調や鉄分の摂取状況などについて聞いた「鉄分の摂取に関する調査」を発表した。本調査は2026年5月1日〜7日の期間、マイボイスコムのアンケートモニターを対象にインターネット調査にて実施された。○最近の身体状況は「疲れやすい、だるさがある」が最多、鉄分不足の人では6割強にのぼる最近の身体の状況について最近の身体の状況について聞いたところ、「疲れやすい、だる