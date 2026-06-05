◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（５日・東京ドーム）巨人がロッテ３連戦初戦のスタメンを発表した。岸田行倫捕手が「５番・捕手」で、中山礼都外野手が「８番・右翼」でともに４試合ぶりにスタメン出場する。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（遊）泉口２（三）浦田３（左）佐々木４（一）ダルベック５（捕）岸田６（中）キャベッジ７（二）吉川８（右）中山９（投）井上